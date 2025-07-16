قال الناطق باسم الحكومة الموريتانية، الحسين ولد مدو،إن برنامج تنمية نواكشوط بلغ مستوى تنفيذه 37%، باستثناء مشروعين، مؤكدًا أن هذه المشاريع كافية لتقييم أداء الحكومة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للحكومة، أن المشاريع التنموية التي أُطلقت هذا العام بلغت تكلفتها 320 مليار أوقية، وممولة بالكامل من ميزانية الدولة.

وأشار إلى أن هذه المشاريع تشمل جميع البلديات الموريتانية، وتنفيذها مستقل عن تنفيذ المشاريع الكبرى المبرمجة مسبقًا في قطاعات كتلك المتعلقة بالمياه والطاقة وغيرها، والتي تتطلب بدورها مئات المليارات.

وأطلقت الحكومة الموريتانية قبل أشهر برنامج تنمية نواكشوط، وحددت له مدة تنفيذه تصل إلى 16 شهرًا، بسقف مالي بلغ 51 مليار أوقية.