أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني أنها ستطلق خدمة الإشعار الفوري بالمخالفات المرورية عبر الرسائل النصية القصيرة (SMS)، ابتداءً من اليوم الأربعاء.

وقالت في بلاغ لها إنه بموجب هذه الخدمة، يتم إشعار مالك المركبة مباشرة على رقم هاتفه المسجل، فور تسجيل أي مخالفة مرورية، مع تزويده بتفاصيل المخالفة ومكان ارتكابها. ودعت المديرية العامة للأمن الوطني، جميع المواطنين إلى تحديث بياناتهم، لدى مديرية النقل البري بوزارة التجهيز والنقل، لضمان استفادتهم من هذه الخدمة بالشكل المطلوب. واعتبرت أن إطلاق هذه الخدمة يعكس التحول الرقمي الكبير الذي تشهده المديرية العامة للامن الوطني، وحرصها على توظيف التكنولوجيا الحديثة لخدمة الأمن العام، وتسهيل الإجراءات، وتلبية تطلعات المواطنين في الحصول على خدمات فعالة وذات جودة عالية.