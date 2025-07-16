أجرى مجلس الوزراء الموريتاني المنعقد الأربعاء عدة تعيينات شملت قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والتجهيز والنقل، والصيد، وذلك على النحو التالي:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المؤسسات العمومية

المدرسة العليا متعددة التقنيات

‐ المدير: د. محمد الشيخ تكدي، رئيس قسم الهندسة المدنية بنفس المدرسة ومسؤول العلاقات الدولية فيها سابقا

المدرسة العليا للتعليم

‐ المدير: د. محمد عالي لولي، مدير المدرسة العليا متعددة التقنيات سابقا

السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي

‐ المدير: د. حمود جغدان، مدير المدرسة العليا للتعليم سابقا

جامعة نواذيب

‐ الأمين العام: د. محمد الأمين سيدي باب، مدير السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي سابقا

وزارة الصيد والبني التحتية البحرية والمينائية

ديوان الوزير

‐ تم إنهاء مهام أحمد ولد خطري مكلف بمهمة بديوان الوزير.

كما تم تعيين:

‐ المستشار المكلف بالرقابة البحرية: المقدم البحري سيدي محمد أحمد أحمد محمود

وزارة التجهيز والنقل

المؤسسات العمومية

المكتب الوطني لمطارات موريتانيا

‐ المدير العام المساعد: عبد الله ولد جدو، المدير العام المساعد لشركة مطارات موريتانيا سابقا