Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الأربعاء, 16 يوليو
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel
موري آلو

Mauritel

مجلس الوزراء يجري تعيينات في عدد من القطاعات الحكومية

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

أجرى مجلس الوزراء الموريتاني المنعقد الأربعاء عدة تعيينات شملت قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والتجهيز والنقل، والصيد، وذلك على النحو التالي:

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

المؤسسات العمومية

المدرسة العليا متعددة التقنيات

‐ المدير: د. محمد الشيخ تكدي، رئيس قسم الهندسة المدنية بنفس المدرسة ومسؤول العلاقات الدولية فيها سابقا

المدرسة العليا للتعليم

‐ المدير: د. محمد عالي لولي، مدير المدرسة العليا متعددة التقنيات سابقا

السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي

‐ المدير: د. حمود جغدان، مدير المدرسة العليا للتعليم سابقا

جامعة نواذيب

‐ الأمين العام: د. محمد الأمين سيدي باب، مدير السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي سابقا

وزارة الصيد والبني التحتية البحرية والمينائية

ديوان الوزير

‐ تم إنهاء مهام أحمد ولد خطري مكلف بمهمة بديوان الوزير.

كما تم تعيين:

‐ المستشار المكلف بالرقابة البحرية: المقدم البحري سيدي محمد أحمد أحمد محمود

وزارة التجهيز والنقل

المؤسسات العمومية

المكتب الوطني لمطارات موريتانيا

‐ المدير العام المساعد: عبد الله ولد جدو، المدير العام المساعد لشركة مطارات موريتانيا سابقا

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة