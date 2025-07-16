أجرى مجلس الوزراء الموريتاني المنعقد الأربعاء عدة تعيينات شملت قطاعات التعليم العالي والبحث العلمي والتجهيز والنقل، والصيد، وذلك على النحو التالي:
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المؤسسات العمومية
المدرسة العليا متعددة التقنيات
‐ المدير: د. محمد الشيخ تكدي، رئيس قسم الهندسة المدنية بنفس المدرسة ومسؤول العلاقات الدولية فيها سابقا
المدرسة العليا للتعليم
‐ المدير: د. محمد عالي لولي، مدير المدرسة العليا متعددة التقنيات سابقا
السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي
‐ المدير: د. حمود جغدان، مدير المدرسة العليا للتعليم سابقا
جامعة نواذيب
‐ الأمين العام: د. محمد الأمين سيدي باب، مدير السلطة الموريتانية لضمان جودة التعليم العالي سابقا
وزارة الصيد والبني التحتية البحرية والمينائية
ديوان الوزير
‐ تم إنهاء مهام أحمد ولد خطري مكلف بمهمة بديوان الوزير.
كما تم تعيين:
‐ المستشار المكلف بالرقابة البحرية: المقدم البحري سيدي محمد أحمد أحمد محمود
وزارة التجهيز والنقل
المؤسسات العمومية
المكتب الوطني لمطارات موريتانيا
‐ المدير العام المساعد: عبد الله ولد جدو، المدير العام المساعد لشركة مطارات موريتانيا سابقا