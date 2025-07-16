أوقف خفر السواحل الموريتاني، قبالة مدينة نواذيبو شمالي موريتانيا، زورقا قادما من غينيا كوناكري، على متنه 171 شخصًا من المهاجرين غير النظاميين، جميعهم من الجنسية الغينية.
وقالت وزارة الصيد، إن ركاب القارب بينهم 102 رجلاً، و40 امرأة من بينهن امرأة حامل في شهرها السادس، نُقلت إلى المستشفى لتلقي الرعاية، إضافة إلى 29 طفلًا.
وأضافت أن الزورق غار السواحل الغينية يوم 1 يوليو الجاري، وقضى 14 يومًا في عرض البحر، إلا أن سوء الأحوال الجوية وقوة الرياح، فضلاً عن نقص الماء والغذاء، أجبر الركاب على تغيير وجهتهم طلبًا للنجدة.
وأشارت إلى أن الزورق توجه نحو مدينة نواذيبو، حيث اعترضته دورية تابعة لخفر السواحل الموريتانية، في حوزة ميناء نواذيبو المستقل، وقد تم التعامل معه وفقًا للإجراءات المعمول بها.