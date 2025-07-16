أوقف خفر السواحل الموريتاني، قبالة مدينة نواذيبو شمالي موريتانيا، زورقا قادما من غينيا كوناكري، على متنه 171 شخصًا من المهاجرين غير النظاميين، جميعهم من الجنسية الغينية.

وقالت وزارة الصيد، إن ركاب القارب بينهم 102 رجلاً، و40 امرأة من بينهن امرأة حامل في شهرها السادس، نُقلت إلى المستشفى لتلقي الرعاية، إضافة إلى 29 طفلًا.