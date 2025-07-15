أعلن في العاصمة الموريتانية نواكشوط، عن موعد انعقاد منتدى الأعمال الموريتاني الإسباني، المنظم على هامش الاجتماع الأول رفيع المستوى بين موريتانيا وإسبانيا.

ومن المقرر أن يعقد الملتقى غدا الأربعاء، بمشاركة عدد من الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص في كلا البلدين.

ويهدف الملتقى ـ حسب ما أعلن عنه ـ إلى تعزيز الشراكات الاقتصادية، وفتح آفاق جديدة للتعاون، ودفع عجلة الاستثمارات في القطاعات الاستراتيجية، من خلال ورشات قطاعية وطاولة مستديرة حول التحديات والآفاق المستقبلية للأعمال.

وينظم المنتدى من طرف مجلس الأعمال الموريتاني الإسباني (CAMES)، بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة والزراعة الموريتانية (CCIAM) والاتحاد الوطني لأرباب العمل الموريتانيين (UNPM)، وغرفة التجارة الإسبانية والمكتب الإسباني للتجارة الخارجية (ICEX)، ووكالة ترقية الاستثمارات في موريتانيا (APIM)، والاتحاد الإسباني لمنظمات الأعمال