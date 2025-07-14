داكار: صحراء ميديا

نفى الرئيس السنغالي، باشيرو جومباي فاي، وجود أي “مشاكل” بينه وبين الوزير الأول، عثمان سونكو.

وخلال تسلّمه، اليوم الإثنين، تقريرًا عن مخرجات الحوار الوطني، قال فاي، في أول تعليق له على تصريحات سونكو: “عثمان سونكو صديقي، ولا توجد بيننا أي خلافات. أريد فقط التركيز على تطلعات السنغاليين والعمل على إيجاد حلول لها”.

وأكد فاي أنه يعمل مع الوزير الأول “يدًا بيد” من أجل مواجهة التحديات اليومية التي يواجهها المواطنون، مشددًا على أن التعاون بينهما قوي، وأن “البوصلة هي تلبية تطلعات السنغاليين”.

وجاءت تصريحات الرئيس السنغالي بعد أيام من جدل أثارته تصريحات سونكو، التي وصف فيها البلاد بأنها “تعاني من ضعف في السلطة”.

وكان سونكو قد وجه انتقادات لاذعة للرئيس فاي، معتبرًا أنه “لا يحرك ساكنًا لوقف الانتقادات التي توجهها المعارضة” ضد الوزير الأول.