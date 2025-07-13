توفي الرئيس النيجيري السابق محمدو بوخاري، اليوم الأحد، في أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن، عن عمر ناهز 82 عامًا، بعد صراع قصير مع المرض، وفق ما أعلنته عائلته.

وأكد المتحدث الإعلامي السابق باسم بوخاري، مالا غاربا شيهو، أن الأسرة أبلغت عن وفاته مساء الأحد في لندن، حيث كان يتلقى العلاج منذ أسابيع.

وشغل بوخاري منصب رئيس نيجيريا لفترتين متتاليتين بين عامي 2015 و2023، وكان أول معارض يفوز على رئيس حاكم في انتخابات ديمقراطية منذ عودة البلاد إلى الحكم المدني في عام 1999.

محمدو بوخاري، من مواليد 17 ديسمبر 1942 في داورا، بولاية كاتسينا شمال نيجيريا، بدأ مسيرته العسكرية في ستينيات القرن الماضي، وتدرج في الرتب حتى أصبح لواءً في الجيش النيجيري. تولى الحكم لأول مرة كقائد عسكري بعد انقلاب في ديسمبر 1983، قبل أن يُطاح به في أغسطس 1985.

عاد لاحقًا إلى الساحة السياسية كمرشح مدني، وخاض عدة انتخابات رئاسية قبل أن يحقق فوزه التاريخي في عام 2015، على الرئيس حينها جودلاك جوناثان، متعهدًا بمكافحة الفساد وتعزيز الأمن.

خلال فترة حكمه، أطلق بوخاري حملة ضد الفساد وأعاد هيكلة عدد من القطاعات الاقتصادية، لكنه واجه أيضًا انتقادات بسبب تدهور الاقتصاد، وتزايد التهديدات الأمنية، وتراجع الحريات الصحفية. وأعيد انتخابه لولاية ثانية في 2019، وغادر السلطة في مايو 2023 بعد انتهاء ولايته.