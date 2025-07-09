أفادت مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية أن كميات هامة من الأمطار تساقطت خلال الـ 24 ساعة الماضية، على عدة ولايات من الوطن، وذلك على النحو التالي:

* الحوض الشرقي:

– جكني

كصر البركه 60 ملم

حاسي علاكه 58 ملم

آرواسيل 48 ملم

شرواطه 44 ملم

بنيباريه 35 ملم

المبروك 25 ملم

آمريشه 25 ملم

دجيكني 20 ملم

لكطوعه 16 ملم

عين أولاد أعمر 15 ملم

بكناته 15 ملم

بوكداله 15 ملم

أم النور 14 ملم

جمانيه 09 ملم

كراكو 03 ملم

– تمبدغه

حاسي أهل كاي 45 ملم

أحسيات أهل تعبيدي 43 ملم

بحيره 15 ملم

ديده قلي 10 ملم

حاسي أمهادي 10 ملم

عدل بكرو أم الصفيه 30 ملم

عدل بكرو 06 ملم

* الحوض الغربي

– الطينطان

أزميته 110 ملم

محم أجيرب 55 ملم

حاسي عبدلله 50 ملم

كلب الخير 40 ملم

أطويل النايليات 26 ملم

أحريجت أهل الشيخ أحمد 25 ملم

أولاد تكدي 15 ملم

لمبيديع 10 ملم

* لعصابه

– كنكوصه

أعوينه البيظه 88 ملم

الخلوه 75 ملم

أشكاطه 50 ملم

تناها 09 ملم

– باركيول

لبحير 55 ملم

لعويسي 50 ملم

أهل عبيدلله 40 ملم

آكواتيل 40 ملم

السيال 30 ملم

أزليليك 25 ملم

* كيديماغه

– ول ينج

ول جداه أمبارك 45 ملم

شلخت أمورات 40 ملم

أعوينت أسدره 32 ملم

أذن لفرص 31 ملم

أدرك الطلح 30 ملم

كالينيورو 17 ملم

أدجيو 15 ملم

أنبيديع أساقه 14 ملم

ول ينج 11 ملم

دافور 11 ملم

– سيليبابي

حاسي سيدي 38 ملم

أجار أهل سالم 18 ملم

واعرت أهل لكحل 14 ملم

تاشوط 11 ملم

أهل سيدي ول أمبارك 10 ملم

– غابو

مسلم (2) 57 ملم

دجيكنتورو 34 ملم

بعته 05 ملم

الشيه (2) 05 ملم

غابو 04 ملم

دجيكوني 04 ملم

بولحيه 01 ملم

ومبو بوكربه 25 ملم