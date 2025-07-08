قال وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه، إن قطاع الكهرباء في موريتانيا يواجه تحديات جمة، كضعف نسبة الولوج للكهرباء، وعجز العرض عن مجاراة الطلب، وهيمنة الكهرباء المعتمدة على الوقود الأحفوري داخل المزيج الطاقوي للبلاد.

جاء ذلك خلال مداخلة له مساء أمس أمام البرلمان، أثناء نقاش عدد من مشاريع قوانين تتعلق بتمويل البنية التحتية الكهربائية وتمكين المرأة.

وأضاف أنه “رغم التحسن الجلي المسجل، مبرزاً أنه، تم اعتماد خطة إنتاجية طموحة، وتم القيام بإصلاحات مؤسسية عديدة.