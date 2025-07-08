أعلنت الشرطة الموريتانية اليوم الثلاثاء، أنها تمكنت من تفكيك شبكة وصفتها بـ”الإجرامية”، متخصصة في تزوير الوثائق العقارية.

وقال بيان صادر عن الشرطة، إنه بناء على محول صادر عن وكيل الجمهورية لدى ولاية نواكشوط الغربية، يتعلق بشكاية قدمها احد الأشخاص، تمكنت المفوضية الخاصة بالشرطة القضائية بهذه الولاية من تفكيك شبكة متخصصة في تزوير الوثائق العقارية، مكونة من أربعة أشخاص.

وأضافت أن رئيس الشبكة يحمل جنسية أجنبية، وقد تم حجز العديد من الطوابع والخواتم وآلات الترقيم، ورأسيات عقود البيع، ورخص استغلال القطع الأرضية لدى المشتبه.

وأكدت أن الموقوفين يوجدون حاليا قيد الحراسة النظرية في المفوضية، وسيحالون إلى النيابة العامة فور إكتمال المسطرة الاجرائية.