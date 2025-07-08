أجرى حفر السواحل الموريتاني، والمندوبية العامة للأمن المدني وتسيير الأزمات، تمرينا افتراضيا بالرصيف المخصص لرسو الزوارق بميناء خليج الراحة بمدينة نواذيبو، يحاكي عملية التدخل و الإنقاذ في حالة نشوب حريق ببواخر أو زوارق على مستوى الرصيف المخصص لرسوها.

وينظم هذا التمرين الافتراضي بهدف تعزيز قدرات الفرق المختصة بإطفاء الحرائق، من أجل الوقوف على مدى جاهزية المخطط الخاص بالتدخل السريع و النجدة في حالة وقوع حرائق أو حوادث مشابهة .

و قال مدير الوقاية و الرقابة بالمندوبية العامة للأمن المدني و تسيير الأزمات العقيد محمد ولد حناني إن المندوبية شاركت في هذا التمرين بشاحنتي إطفاء و زورق اطفائي و سيارة إسعاف و سيارتين للربط وحوالي 16 عنصرا.

و أضاف أن هذا التمرين الافتراضي كان ناجحا، مشيرا إلى أنه مكن من معرفة المخاطر التي تواجه مؤسسة ميناء خليج الراحة، نظرا لمحورية دورها و كثرة مرتاديها، كما سمح بمعرفة وسائل المندوبية و قدرتها على مواجهة مثل هذه المخاطر، فضلا عن دوره في تحسين خبرات العاملين في ميناء خليج الراحة.