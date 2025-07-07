قتل عشرة أشخاص على الأقل، في تظاهرات جرت في عموم كينيا، إحياء لذكرى احتجاجات مؤيدة للديموقراطية، وفق وما أفادت الاثنين منظمة حقوقية محلية.



وأعلنت اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان في بيان أنها “أحصت سقوط عشرة قتلى و29 جريحا وحالتي خطف و37 عملية توقيف في 17 مقاطعة”.



لكن الهيئة أشارت أيضا إلى مشاركة “عصابات إجرامية بحوزتها أسلحة بدائية” في الاحتجاجات، لافتة إلى أن “ملثمين من أفراد هذه العصابات شوهدوا يعملون إلى جانب عناصر الشرطة” في العاصمة نيروبي.



وفي الأثناء، أفاد بيان للشرطة الوطنية ليل الإثنين بمقتل 11 شخصا وإصابة 52 شرطيا و11 مدنيا بجروح.



وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية مايكل مشيري في تصريح لوكالة فرانس برس إن بيانات اللجنة الوطنية الكينية لحقوق الإنسان “قد تفتقر في كثير من الأحيان إلى الدقة”، وذلك رد ا على إشارتها إلى وجود أفراد عصابات إلى جانب عناصر الشرطة.



وفي بيان لاحق قال مشيري إن 567 شخصا تم توقيفهم خلال الاحتجاجات، من دون الغوص في أي تفاصيل.



و”يوم سابا سابا” (سبعة سبعة) هو ذكرى الانتفاضة التي طالبت بعودة التعددية الحزبية في 7 تموز/يوليو 1990، بعد سنوات من الحكم الاستبدادي في عهد الرئيس دانيال أراب موي آنذاك.





ويتهم محتجون السلطات بتمويل مسل حين بهدف تخريب التحركات، في حين تقول الحكومة إن التظاهرات أشبه “بمحاولة انقلاب”.



أما في العاصمة فقد ساد الهدوء شوارع وسط نيروبي الإثنين بعدما أقامت الشرطة حواجز على الطرق الرئيسية، ما قي د الوصول إلى مناطق شك لت بؤرا للاحتجاجات السابقة.









