أصيب 14 شخصا بجروح في حريق كبير اندلع الاثنين في مركز اتصالات رئيسي في العاصمة المصرية القاهرة، وتسبب بانقطاع كبير في خدمات الهاتف والإنترنت، وباضطرابات في حركة الملاحة الجوية، بحسب ما أعلنت السلطات.

وأعلنت وزارة الصحة في بيان أن 14 شخصا أصيبوا بجروح في الحريق الذي بدأ في الطابق السابع من سنترال الهاتف التاريخي في وسط القاهرة.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، دخانا يتصاعد من الطوابق العليا للمبنى وقد أمكن رؤيته من على ب عد كيلومترات عديدة.

وأرسلت فرق إطفاء إلى مكان الحادث، فيما أفاد التلفزيون المصري بأن الحريق تم احتواؤه.

وأعلن محافظ القاهرة إبراهيم صابر أن الحريق تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في المنطقة.

وأفادت صحيفة الأهرام الحكومية أن الحريق تسبب بانقطاعات كبيرة في خدمات الهاتف والإنترنت في سائر أنحاء العاصمة.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الطيران المدني في بيان أنه “نتيجة لحدوث عطل مفاجئ ومؤقت في شبكات الاتصالات والإنترنت، شهدت حركة الطيران تأخيرات محدودة في مواعيد إقلاع بعض الرحلات”.

ويؤدي سنترال رمسيس، وهو مركز اتصالات رئيسي، دورا محوريا في البنى التحتية للإنترنت والهاتف في مصر.