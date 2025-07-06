دعا المندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء “تآزر”، الشيخ ولد بده، إلى تسريع وتيرة العمل في عدد من المنشآت التعليمية في نواكشوط، مؤكدا على ضرورة إكمالها قبل بداية العام الدراسي المقبل (2025-2026).

جاء حديث ولد بده خلال زيارة أداها أمس السبت لعدد من المنشآت التعليمية التي تشرف تآزر على ترميمها وإصلاحها في بعض مقاطعات نواكشوط.

وشدد المندوب العام “على ضرورة بلوغ أقصى درجات الجودة والحرص على الدقة في تنفيذ كافة الأشغال” وفقا للمعايير المحددة “في دفاتر الالتزامات بين التآزر وشركات المقاولة ومكاتب المتابعة الشريكة”.

ومن ضمن المنشآت التي شملتها الزيارة المدرسة رقم 11 بمقاطعة السبخة بولاية نواكشوط الغربية وثانوية الميناء بمقاطعة الميناء ومدرسة ناصر الدين بمقاطعة الرياض، إعدادية الرياض رقم 4 ، مدرسة عمر ابن الخطاب، مدرسة أبو أيوب، ومدرسة محمد الأمين ابن المعالي، وكلها بمقاطعة الرياض بولاية نواكشوط الجنوبية.

وشملت الزيارة كذلك مدارس: عدود 1، محمد عبد الله ولد آده، ابن الطفيل، عبد العزيز سي، وكلها بمقاطعة عرفات على مستوى ولاية نواكشوط الجنوبية.

وفي مقاطعة توجنين بولاية نواكشوط الشمالية تفقد المندوب العام سير الأشغال في مدارس: محمد محمود ولد اتلاميد، حي لعكيلة، وتنويش ومدارس: سلمان الفارسي، الامام بداه ولد البصيري، محمد ولد أجيرب، والامام البخاري في مقاطعة تيارت ومدرسة حبيب ولد الزايد في مقاطعة تيارت بولاية نواكشوط الشمالية.

وتتولى “التآزر”، في إطار البرنامج المذكور، بناء 11 مدرسة أساسية جديدة، و19 مؤسسة ثانوية مكتملة، وتأهيل وتوسعة 190 مدرسة أساسية، و21 مؤسسة ثانوية قائمة، إلى جانب بناء أقسام نموذجية للتعليم ما قبل المدرسي في عدد من المدارس الأساسية بمقاطعات نواكشوط.

وتدخل هذه الأشغال في إطار “البرنامج الذي أطلقته “التآزر” منذ عدة أشهر لتوسيع المباني المدرسية وإصلاح الأعطاب الطارئة عليها، في سبع مقاطعات من نواكشوط، هي: تيارت، دار النعيم، توجنين، عرفات، الرياض، الميناء، والسبخة”، حسب الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية).