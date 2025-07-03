قال القائم بالأعمال في السفارة الأميريكية في موريتانيا جون آيس إن بلاده “تسعى إلى دعم التنمية الاقتصادية في موريتانيا من خلال التجارة”.

جاء كلام آيس على هامش حفل استقبال نظمته السفارة أمس الأربعاء في نواكشوط بمناسبة الذكرى السنوية الـ249 للاستقلال الوطني للولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح أن بلاده تتوجه إلى دعم التنمية الاقتصادية من خلال “التجارة وليس المساعدات”، مضيفا أن “الولايات المتحدة الأمريكية لا تشجع على الاعتماد، بل تستثمر في الازدهار المتبادل”.

وبيّن أن أمريكا تتخذ من “الدبلوماسية التجارية محورًا أساسيًا في العلاقات الثنائية”، مشيرا إلى أن “الشركات الأميركية ترى فرصًا في موريتانيا في مجالات الطاقة، والنقل، والرقمنة، والزراعة، وغير ذلك”.

وشمل الحفل حضور أعضاء من الحكومة الموريتانية من بينهم وزراء الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، والدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء حنن ولد سيدي.