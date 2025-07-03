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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel
موري آلو

Mauritel

أكثر من 74 ألف تلميذ يشاركون في مسابقة ختم الدروس الاعدادية

مريم المنيربواسطة

بدأت اليوم الخميس في عموم التراب الموريتاني، مسابقة ختم الدروس الاعدادية، للسنة 2024-2025، وذلك بمشاركة 74,700 تلميذ، تمثل الإناث نسبة 60.94% منهم.

ويتوزع المشاركون على 359 مركزًا داخل موريتانيا، كما تضم العاصمة الغامبية بانجول مركزا في المجمع المدرسي الموريتاني.

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