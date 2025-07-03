الخميس, 3 يوليو
24/24 :
- لندن.. بين بيه يجري مباحثات لتعزيز الحوار الديني وبناء السلم العالمي
- أكثر من 74 ألف تلميذ يشاركون في مسابقة ختم الدروس الاعدادية
- مجلس الوزراء الموريتاني يصدق على استراتيجية وطنية “لمكافحة الإقصاء”
- وزير الاقتصاد يبحث دعم اللاجئين مع ممثلة المفوضية السامية
- موريتانيا.. مقترح بإطلاق برنامج استعجالي لتنشيط السياحة الداخلية
- الحكومة تصدق على إنشاء جائزة رئيس الجمهورية للأعمال التطوعية
- بينهم موريتانيا.. ترامب يستضيف قادة خمس دول أفريقية
- موسى فال: المرحلة التمهيدية للحوار أسفرت عن مؤشرات مهمة لنجاحه