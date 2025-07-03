بدأت اليوم الخميس في عموم التراب الموريتاني، مسابقة ختم الدروس الاعدادية، للسنة 2024-2025، وذلك بمشاركة 74,700 تلميذ، تمثل الإناث نسبة 60.94% منهم.

ويتوزع المشاركون على 359 مركزًا داخل موريتانيا، كما تضم العاصمة الغامبية بانجول مركزا في المجمع المدرسي الموريتاني.