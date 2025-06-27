أعلنت وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي الموريتانية، عن فتح باب التحويل للمدرسين عن طريق لم الشمل.

وقالت في بلاغ، إن “إيداع الطلبات سيكون عن طريق منصة كشف الرواتب”، اعتباراً من 2025/06/30 إلى غاية 2025/07/06.

وتتمثل شروط طلب لم الشمل بحسب الوزارة، في “موافقة الطرفين على الطلب، إذا كانا منتسبين للقطاع المكلف بالتربية”، مشيرة إلى أنه “إذا كان أحد الطرفين لا ينتمي للقطاع المكلف بالتربية، فيشترط أن يقوم الطلب من الطرف المنتسب للقطاع مع إرفاق طلب من الطرف الآخر مصدق من الجهة المشغلة.”

كما تتمثل الشروط في أن “يكون الطرفان أو أحد الطرفين المنتسبين لقطاع التربية في وضعية إدارية سليمة خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة السابقة لتاريخ إيداع الطلب.”