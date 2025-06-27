استؤنفت بميناء خليج الراحة في مدينة نواذيبو، شمالي موريتانيا أنشطة الصيد التقليدي بعد توقف بيولوجي دام شهرين.

وقال عبد الله ولد يعقوب، المستشار المكلف بالاتصال في ميناء خليج الراحة، أن أكثر من خمسة آلاف زورق تقليدي شاركوا في هذه الانطلاقة.

وأضاف أن إدارة الميناء اتخذت جملة من الإجراءات لضمان السلامة والأمن، بما في ذلك توفير طواقم مداومة لمكافحة الحرائق، وفتح قناة مائية خاصة لخروج سفن الصيد التقليدي.

وأكد تهيئة منطقة “البونتية” لاستقبال آلاف سفن الصيد التقليدي وتفريق حمولتها، بهدف تخفيف الضغط عن الميناء الذي شهد أزمات خانقة في مواسم الصيد الماضية.