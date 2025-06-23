Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الإثنين, 23 يونيو
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

أمسية في الدوحة تكشف روابط الأدب الموريتاني والتراث القطري

محمد فالبواسطة

جمعت أمسية ثقافية في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الاثنين، بين الأدب الحساني الموريتاني والشعر النبطي القطري، في إطارتعزيز الحوارالثقافي بين البلدين”.

نظم الحدث مركزأزلايالثقافي الموريتاني بدعم من وزارة الثقافة القطرية، بمشاركة دبلوماسيين ومسؤولين ثقافيين، بينهم السفير الموريتانيمحمد ولد ببانه، ورئيس المجلس البلدي المركزي محمد بن علي العذبة، الذي أشاد بـالتنوع الثريللثقافة الموريتانية.

وقال ممثلو الجانبين إن الفعالية تؤكد عمق العلاقات الثقافية، مع تطلع إلى مبادرات مستقبلية أوسع.

كما شملت الأمسية عروضًا تفاعلية، مثل تجربة المحظرة الشنقيطية وتذوق الأطباق الموريتانية التقليدية.

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة