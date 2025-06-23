جمعت أمسية ثقافية في العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الاثنين، بين الأدب الحساني الموريتاني والشعر النبطي القطري، في إطار “تعزيز الحوارالثقافي بين البلدين”.

نظم الحدث مركز “أزلاي” الثقافي الموريتاني بدعم من وزارة الثقافة القطرية، بمشاركة دبلوماسيين ومسؤولين ثقافيين، بينهم السفير الموريتانيمحمد ولد ببانه، ورئيس المجلس البلدي المركزي محمد بن علي العذبة، الذي أشاد بـ“التنوع الثري” للثقافة الموريتانية.

وقال ممثلو الجانبين إن الفعالية تؤكد عمق العلاقات الثقافية، مع تطلع إلى مبادرات مستقبلية أوسع.

كما شملت الأمسية عروضًا تفاعلية، مثل تجربة المحظرة الشنقيطية وتذوق الأطباق الموريتانية التقليدية.