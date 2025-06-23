أنقذ خفر السواحل الموريتاني، في وقت متأخر من مساء الأحد، أكثر من 150 مهاجراً غير نظامي من جنسيات إفريقية مختلفة، بعد تعطل زورق كان يقلهم قبالة ميناء تانيت، شمال العاصمة نواكشوط.

ونقل مراسل صحراء ميديا في مدينة نواذيبو عن مصدر أمني، إن الزورق كان في طريقه إلى جزر الكناري الإسبانية قبل أن يتعرض لعطل فني في عرض البحر، ما استدعى تدخلاً عاجلاً من خفر السواحل لانتشال المهاجرين.

وتأتي هذه العملية في ظل تشديد موريتانيا لإجراءاتها لمكافحة الهجرة غير النظامية، حيث أعلنت عن إحباط عشرات المحاولات لتهريب مهاجرين إلى أوروبا خلال الأشهر الأخيرة.

وتقول الحكومة إن البلاد تواجه تحديات أمنية متزايدة بسبب شبكات تهريب عابرة للحدود، تستغل موقع موريتانيا الجغرافي وسواحلها المفتوحة كنقطة انطلاق نحو الضفة الأوروبية.

وكانت السلطات الموريتانية قد اعترضت أكثر من 30 ألف مهاجر غير نظامي على أراضيها، وفككت 88 شبكة تهريب، وذلك في الفترة الممتدة بين يناير ونهاية أبريل 2025، في إطار تصعيد جهودها لمكافحة الهجرة غير النظامية نحو أوروبا.