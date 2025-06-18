لقي عشرون شخصا مصرعهم وأ صيب ستة عشر آخرون في أعمال عنف بين جماعات محلية شهدتها مقاطعة وداي شرقي تشاد خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 14 يونيو، وفق ما أفادت به وسائل إعلام نقلا عن السلطات المحلية.

واندلعت هذه المواجهات، وفقا للمصدر ذاته، عقب حادثة سرقة استهدفت أحد أفراد مجتمع وداي، نفذها شابان ينتميان إلى جماعة محلية أخرى.

وتصاعد التوتر خلال نهاية الأسبوع، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى.

وفي أعقاب هذه الأحداث الدامية، فرضت السلطات حظرا للتجول الليلي بإقليم وداي، حسب ما نقلته الوكالة التشادية للأنباء.

وأوضحت الوكالة أنه بالإضافة إلى هذا الحظر، الذي يمتد من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحا، منعت السلطات تنقل السيارات والدراجات النارية.