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الخميس, 19 يونيو
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موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

مقتل عشرين شخصا في أحداث عنف بين جماعات محلية شرقي تشاد

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

لقي عشرون شخصا مصرعهم وأ صيب ستة عشر آخرون في أعمال عنف بين جماعات محلية شهدتها مقاطعة وداي شرقي تشاد خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 14 يونيو، وفق ما أفادت به وسائل إعلام نقلا عن السلطات المحلية.

واندلعت هذه المواجهات، وفقا للمصدر ذاته، عقب حادثة سرقة استهدفت أحد أفراد مجتمع وداي، نفذها شابان ينتميان إلى جماعة محلية أخرى.

وتصاعد التوتر خلال نهاية الأسبوع، ما أسفر عن سقوط العديد من القتلى.

وفي أعقاب هذه الأحداث الدامية، فرضت السلطات حظرا للتجول الليلي بإقليم وداي، حسب ما نقلته الوكالة التشادية للأنباء.

وأوضحت الوكالة أنه بالإضافة إلى هذا الحظر، الذي يمتد من الساعة السادسة مساء حتى السادسة صباحا، منعت السلطات تنقل السيارات والدراجات النارية.

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موري نت
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