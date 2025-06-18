أعلنت السلطات الموريتانية الجهوية، في مدينة روصو جنوبي موريتانيا، اليوم الأربعاء عن إحباط محاولة تهريب “كميات من الخمور والمواد الممنوعة والمنتهية الصلاحية”، إلى داخل البلاد.

وأوضح المدير الجهوي للجمارك المفتش المركزي الشيخ أحمد محمد حمدك، إن الكميات المصادرة “تضم طنا من الخمور موزعة على 1688 قارورة وقنينة، وكمية معتبرة من الأدوية بعضها منتهي الصلاحية”.

وأضاف أنها تشمل كذلك “مستحضرات تجميل ضارة ومنشطات ومنشورات جنسية مخلة بالأخلاق العامة”.

وتعاملت السلطات مع هذه الكميات حسب الوكالة الموريتانية للأبناء، بحرقها وإتلافها.