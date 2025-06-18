قال المدير العام لشركة العوج محمد المختار ولد الطالب إن الشركة ستستثمر أزيد من مليار دولار أمريكي، من أجل إنتاج حوالي 11.3 مليون طن من خام الحديد المركز في منطقة قلب العوج.

وأضاف خلال انطلاق أيام تشاورية تهدف إلى تحديث دراسة الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع العوج المعدني، إن المشروع يتكون من عدة مكونات أساسية من بينها: مصنع لتركيز الخام، وخط ثانوي للسكك الحديدية، ومعدات متطورة للاستغلال المنجمي.

وأكد أن المشروع يعد من بين المشاريع الاستراتيجية الكبرى الهادفة إلى تطوير القطاع المنجمي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.

وينتظر أن تساهم هذه الأيام التشاورية، التي تنظمها شركة العوج بالتعاون مع شركة WSP المتخصصة في تقييم الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع، تمهيدا لانطلاق الأعمال التحضيرية للمشروع قبل نهاية العام الجاري، على أن تبدأ أشغال البناء الكبرى مع بداية العام المقبل، وفق الجدول الزمني الحالي.