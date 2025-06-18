نظمت وزارة التحول الرقمي وعصرنة الإدارة، ورشة وطنية للتشاور حول إعداد الاستراتيجية الوطنية للتجارة الإلكترونية، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

وقال الأمين العام للوزارة، خالد ولد عابدين سيدي، إن هذه الخطوة تأتي في إطار مقاربة تشاركية تشمل مختلف أصحاب المصلحة من ممثلي القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والأوساط الأكاديمية، تحضيرًا لإعداد استراتيجية وطنية شاملة للتجارة الإلكترونية.

وأضاف أن اللقاء يمثل مرحلة مفصلية في مسار إعداد الاستراتيجية، والتي من شأنها أن تدمج الأنشطة التجارية المصنفة وغير المصنفة في الدورة الاقتصادية الوطنية، بما يعزز من قدرة الاقتصاد الموريتاني على الصمود، ويدعم تنافسيته، ويساهم في بناء اقتصاد رقمي قوي.

وبيّن أن الاستراتيجية تأتي ضمن مهام القطاع لدعم التحول الرقمي في مختلف الوزارات، مشيرًا إلى التنسيق الوثيق بدأ مع وزارة التجارة والسياحة منذ البداية، من خلال لجنة مشتركة قادت المشروع منذ إجراء دراسة جاهزية موريتانيا للتجارة الإلكترونية (e-Readiness)، التي نُشرت خلال الأسبوع الإلكتروني للأونكتاد في جنيف، ديسمبر 2023.