أفادت مصلحة الاتصالات الإدارية بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بأن مقايس المطر سجلت، خلال الأربع والعشرين الماضية كميات من الأمطار في عدد من مناطق البلاد:

• لعصابه

أولاد الأمين 20 ملم

أهل جيلاني 20 ملم

أهل بوكه 20 ملم

أهل باريك 15 ملم

كنكوصه 14 ملم

كرلا بيري 10 ملم

أكمامين 07 ملم

أولاد حمه 07 ملم

هامد 04 ملم

* كوركول

أهل منكوس 30 ملم

الفدره 25 ملم

صبها لله 20 ملم

دار السلام 20 ملم

الجادجبني كانديكا 15 ملم

الركنه (1): 11 ملم

سد فم لكليته 10 ملم

ألمان 08 ملم

أمبود 05 ملم

فم لكليته المركز 03 ملم

كيهيدي 1,5 ملم

الرويبينه (2) 15 ملم

التوميات 10 ملم

الطلحاية 10 ملم

وجه بوصيابه 05 ملم

كرجمه 03 ملم

لكصيبه 01 ملم

• كيدي ماغه

حاسي سيدي 22 ملم

حاسي لعطش 10 ملم

سيليبابي 08 ملم

مدن بوبو 13 ملم

كدجول (1) 13 ملم

تابلنكه 07 ملم

باي دجام 07 ملم

واد النعاج 05 ملم

بغداد أهل أعليات 05 ملم

بعته 03 ملم

لحرج المركز 16 ملم

أدبلكي 15 ملم

صيدو أهل سيدي 10 ملم

سابوره 10 ملم

أدرك الطلح 10 ملم

الدافور 09 ملم

لحرج دجام دجام 05 ملم

العدله 04 ملم

حاسي البكره الواد 03 ملم

أكوينيت 15 ملم

عر 02 ملم

أجار سونيكى 02 ملم