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موري آلو

Mauritel

موريتانيا وإيطاليا توقعان مذكرة تفاهم في مجال العمل المناخي

أحمدُ ولد الحسنبواسطة

وقعت موريتانيا وإيطاليا أمس في مدينة نيس الفرنسية مذكرة تفاهم في مجالات البيئة والتنمية المستدامة والعمل المناخي، وذلك على هامش الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة لحماية المحيطات.

وقالت وزارة البيئة الموريتانية إن المذكرة تهدف إلى تطوير مجالات التعاون بين البلدين، مع التركيز على عدد من الأولويات المشتركة، من بينها التكيف مع التغيرات المناخية؛ والحفاظ على التنوع البيولوجي؛ والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية؛ ودعم الانتقال نحو اقتصاد أخضر وشامل ومستدام.

وأضافت في منشور لها أن هذا التفاهم يجسد إرادة البلدين في توطيد علاقات الشراكة في مواجهة التحديات البيئية والمناخية، والمساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويين الوطني والدولي.

وتم توقيع المدكرة من طرف وزيرة البيئة والتنمية المستدامة مسعودة بحام محمد لغظف، ونائب وزير البيئة والأمن الطاقي الإيطالية كلاوديو بربارو.

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موري نت
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