وقعت موريتانيا وإيطاليا أمس في مدينة نيس الفرنسية مذكرة تفاهم في مجالات البيئة والتنمية المستدامة والعمل المناخي، وذلك على هامش الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة لحماية المحيطات.

وقالت وزارة البيئة الموريتانية إن المذكرة تهدف إلى تطوير مجالات التعاون بين البلدين، مع التركيز على عدد من الأولويات المشتركة، من بينها التكيف مع التغيرات المناخية؛ والحفاظ على التنوع البيولوجي؛ والإدارة المستدامة للموارد الطبيعية؛ ودعم الانتقال نحو اقتصاد أخضر وشامل ومستدام.