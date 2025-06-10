قال وزير الطاقة والنفط الموريتاني محمد ولد خالد اليوم الثلاثاء، إن الحكومة خصصت 45 مليار أوقية قديمة للكهرباء تلبية لحاجيات السكان في الولايات الداخلية.

وأضاف الوزير أن هذه هي المرة الأولى التي “يطلق فيها مشروع بهذا المبلغ”، الذي خُصص للكهرباء، بعد “مشاورات ميدانية واسعة قادتها الحكومة في مختلف ولايات الداخل”.

جاء كلام الوزير خلال اجتماع عقده حول متابعة تنفيذ مكونة الكهرباء من البرنامج الاستعجالي لتعميم النفاذ إلى الخدمات الضرورية للتنمية المحلية.

وشدد الوزير على أهمية إحترام الآجال وجودة التنفيذ، مؤكدا على أن كافة الأنشطة والمشاريع المبرمجة ستكون موضع المتابعة بشكل دائم.

وسيمكن البرنامج من “تعزيز منظومة الإنتاج وكهربة مئات البلدات وتعزيز الإنارة العمومية ومد شبكات الربط الكهربائي حيث تم إدماج كافة المشاريع ذات الأولوية”، وفق الوزارة.

البرنامج الذي يهدف إلى توفير الكهرباء في المدن الداخلية “صُمم وفق جدولة بدأ تنفيذها على ثلاث مراحل طيلة الفترة 2025 – 2027”.