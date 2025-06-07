عبر الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، عن تقديره للدور الفعال الذي قامت به المملكة العربية السعودية في النجاح الكبير الذي تحقق خلال موسم الحج الحالي.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه اليوم السبت بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في منى.

وقال ولد الغزواني خلال اللقاء إن هذه الجهود تعكس إرادة قوية ورؤية مستقبلية واضحة تسعى للمضي قدماً في تقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام، مثمنا ما تحقق من إنجازات كبيرة للمملكة في إطار رؤية 2030، وهي الرؤية التي تحولت إلى واقع ملموس.

وحسب بيان للمكتب الإعلامي للرئاسة الموريتانية فقد شهد هذا اللقاء استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون الثنائي، وسبل تطويره في مختلف المجالات.

وتوسع اللقاء فيما بعد ليشمل الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية، الناني ولد اشروقه، وسفير موريتانيا في المملكة العربية السعودية، المختار ولد داهي، وأحمد ولد أباه الملقب أحميده، مستشار برئاسة الجمهورية.