أرسلت موريتانيا بشكل رسمي ملف طلب التمويل من صندوق الأوبئة لسنة 2025، والمتعلق بتعزيز قدرات الرصد، والكشف المبكر، والاستعداد، والاستجابة للأوبئة والطوارئ الصحية الأخرى في البلاد.

وحسب ما أعلنت وزارة الصحة فإن هذا الطلب يأتي تتويجا لمسار تشاوري وفني استغرق عدة أشهر، وعملت عليه لجنة فنية متعددة القطاعات، ضمت ممثلين عن وزارات: الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، والاقتصاد والمالية، والصحة، والزراعة و السيادة الغذائية، والتنمية الحيوانية، والبيئة والتنمية المستدامة، بالإضافة إلى ممثلي المجتمع المدني والشركاء الفنيين والماليين.