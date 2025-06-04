أعلنت وزارة المياه والصرف الصحي انتهاء الأشغال في أربع محطات ضخ في العاصمة ودخلت حيز الخدمة، من أجل تعزيز منظومة التوزيع وضمان تحسن مستمر في خدمة تزويد نواكشوط بالماء الشروب.
وقالت الوزارة في بيان لها إن المحطات المذكورة هي: محطة الضخ في عين الطلح، المخصصة لتقوية ضخ المياه في تيارت، وعين الطلح، ومناطق البوادي، ومحطة الضخ في الميناء، التي ستعزز التزويد في أحياء من الميناء وعرفات، ومحطة الضخ في توجونين، التي ستدعم ضخ المياه في أحياء من توجونين ومناطق الترحيل، والمحطة القديمة في لكصر، التي تم تأهيلها وإعادتها للخدمة لتقوية التوزيع في مناطق متعددة من لكصر.
وأضافت أن تشغيل هذه المحطات يأتي ضمن التزام القطاع بتسريع وتيرة الأشغال وتحسين أداء الشبكة، بما يستجيب للحاجات المتزايدة للسكان، ويعزز العدالة في توزيع المياه بين مختلف أحياء العاصمة.