وقالت الوزارة في بيان لها إن المحطات المذكورة هي: محطة الضخ في عين الطلح، المخصصة لتقوية ضخ المياه في تيارت، وعين الطلح، ومناطق البوادي، ومحطة الضخ في الميناء، التي ستعزز التزويد في أحياء من الميناء وعرفات، ومحطة الضخ في توجونين، التي ستدعم ضخ المياه في أحياء من توجونين ومناطق الترحيل، والمحطة القديمة في لكصر، التي تم تأهيلها وإعادتها للخدمة لتقوية التوزيع في مناطق متعددة من لكصر.