قدمت موريتانيا للمملكة العربية السعودية، طلب رفع الحصة المخصصة لها من الحجاج في الموسم المقبل، نظرًا للزيادة السكانية التي أظهرها التعداد العام للسكان لعام 2023.

جاء دلك خلال لقاء جمع وزير الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي في الحكومة الموريتانية، سيدي يحيى ولد شيخنا ولد لمرابط، مع وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة، بحثا خلاله العلاقات البلدين، خصوصًا في مجال تنظيم الحج والعمر.

وحسب ما أوردت الوكالة الموريتانية للأنباء (رسمية) فقد رحب الوزير السعودي بهذا الطلب، مؤكدا أن الوزارة ستعكف على دراسته، مبديا حرص المملكة العربية السعودية على تيسير سبل أداء مناسك الحج والعمرة لجميع المسلمين، خاصة من الدول الشقيقة، وفي مقدمتها موريتانيا.

وأضافت أن الجانبين أشادا بمستوى التنسيق العالي الذي ميّز موسم الحج لهذا العام، والذي شهد نقلة نوعية على مستوى التنظيم والخدمات المقدمة للحجاج بما يحقق تطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.