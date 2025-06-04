هنأ الملك المغربي محمد السادس الرئيس المنتخب لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية الموريتاني سيدي ولد التاه، بمناسبة توليه رئاسة المجموعة.

جاء ذلك في برقية وجهها الملك المغربي لولد التاه أعرب فيها عن “تهانئه متمنيا له التوفيق في مهامه السامية”.

وقال محمد السادس في البرقية: “إن انتخابكم في هذا المنصب الرفيع، ليعبر عن تقدير أعضاء مجلس محافظي البنك لما تتمتعون به من خبرة غنية، وما أبنتم عنه من حنكة وكفاءة مهنية عالية في مختلف المهام الاقتصادية والمالية التي تقلدتموها سواء في بلدكم الشقيق موريتانيا، أو على رأس مؤسسات بنكية متعددة الأطراف”.

وعبر الملك المغربي عن “ثقته بقدرة ولد التاه على إعطاء دفعة قوية لعمل هذه المجموعة البنكية، وتعزيز مكانتها ودورها الريادي في دعم جهود التنمية المستدامة والشاملة في القارة الإفريقية”.

وأضاف: “المملكة المغربية لن تدخر جهدا لمؤازرتكم من أجل تحقيق ما تنشدونه من أهداف نبيلة، ودعم كافة المبادرات الاستراتيجية التي تعتمدونها لمرافقة الدول الأعضاء الإقليمية والدولية في تمويل مشاريعها البنيوية وتحقيق أهداف التنمية والاندماج الاقتصادي”.