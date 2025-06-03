قالت شركة كيرونس تازيازت، اليوم الثلاثاء، إنها استثمرت أكثر من 8 ملايين دولار أمريكي أي حوالي 328 مليون أوقية جديدة، في خدمات ومشاريع تنموية مجتمعية في منطقة نواذيبو.

وأضافت الشركة في بيان صادر اليوم عقب اجتماع شارك فيه “وفد رفيع المستوى” من الشركة، مع والي ولاية داخلت نواذيبو، ماحي ولد حامد، أن هذه الاستثمارات تمثلت بالخصوص في مجاليْ “الصحة وتعزيز القدرات”.

وناقش الوفد مع الوالي “إطلاق مشروع القمر الصناعي “فينيك” الذي يهدف إلى مساعدة منجم تازيازت على بلوغ أهدافه من إنتاج الذهب”.

وركز الاجتماع على “المبادرات الملموسة المنفذة في المنطقة خلال السنوات الأخيرة مثل الخدمات الصحية المقدمة من طرف عيادة متنقلة للمجتمعات المحلية”.

وتعرض الاجتماع لذكر “مشروع الصرف الصحي في الشامي وبرنامج التكوين المهني للشباب في جميع البلديات والتبرع بمعدات طبية للمركز الصحي في بولنوار ودعم التعاونيات النسائية في الشامي وإينال”.

وجدد الطرفان تأكيدهما على “إرادتهما المشتركة للعمل من أجل خلق أثر مستدام وتحسين ملموس في الظروف المعيشية للمجتمعات المحلية”.

وأكدت الشركة تشبثها بالحوار الشفاف والشراكات التعاونية من أجل مواكبة نمو شامل في موريتانيا، مجددةً التزامها باستغلال معدني مسؤول يحترم البيئة ويخلق آثارا معتبرة وإيجابية في البلد على الأمد الطويل.