صحراء ميديا: الشيخ محمد حرمه – أبيدجان

حل مرشح موريتانيا لرئاسة البنك الأفريقي للتنمية سيدي ولد التاه، في المرتبة الثانية في الجولة الأولى من التصويت صباح اليوم في أبيدجان.

وبحسب نتائج الدور الأول من التصويت فإن ولد التاه حصل على نسبة 33 في المائة من عموم الأصوات البالغ عددها 81 صوتًا، ليحل ثانيا خلف مرشح زامبيا الذي حصل على أربعين في المائة.

وفي المرتبة الثالثة حل مرشح السنغال بنسبة 17 في المائة، ثم تبعته مرشحة جنوب أفريقيا بنسبة 8 في المائة.

وفي المرتبة الأخير حل مرشح تشاد بنسبة 0,5 في المائة، ليغادر المنافسة.

وحصل ولد التاه على النسبة الأعلى داخل أفريقيا، ولكنه حل ثانيا فيما يتعلق بأصوات الدول غير الأفريقية الأعضاء في البنك.

وينتظر أن تبدأ الدورة الثانية من التصويت، بعد جولة من المفاوضات بين الأطراف، خاصة لتحديد المرشح الذي سيدعمه مرشح تشاد الذي غادر المنافسة.