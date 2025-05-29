تُوج نادي الهلال السوداني بوصفه بطلاً شرفياً للبطولة الموريتانية لكرة القدم “سوبر1″، حيث سلّم رئيس الاتحادية الموريتانية لكرة القدم، أحمد ولد يحي، درع البطولة الشرفي للفريق، بعد أن تصدر الترتيب العام للدوري الممتاز خلال الموسم الكروي 2024-2025.

تم ذلك عقب المباراة الأخيرة لنادي الهلال في البطولة الوطنية، التي أقيمت مساء الأربعاء بملعب شيخا بيديا بالعاصمة نواكشوط، لحساب الجولة الثلاثين والختامية من البطولة.

كما كرّم نادي الهلال السوداني خلال التظاهرة رئيسَ الاتحادية الموريتانية لكرة القدم، وعدداً من مسؤولي الاتحادية اعتباراً لدوره في نجاح استضافة النادي السوداني في البطولة الوطنية.

وكان نادي أفسي نواذيبو، توج رسمياً بطلاً للدوري الموريتاني للموسم الكروي 2024-2025، بعد حسمه صدارة الأندية الموريتانية في الترتيب العام، قبل جولتين من اختتام البطولة، ليحقق “البرتقالي” بذلك لقبه الثالث عشر في تاريخه.

وشارك ناديا الهلال والمريخ السودانيين في الدورى الموريتاني لكرة القدمخلال الموسم الجاري، بعد موافقة الاتحاد الموريتاني لكرة القدم، الذي أكد أن مشاركة الناديين، لن تؤثر على التصنيف النهائي للبطولة ، «حيث سيمثل الأول من الأندية المحلية موريتانيا في دوري أبطال إفريقيا ، بينما سيكون النادي الأول من السودان في الترتيب النهائي للبطولة ممثلا لها في دوري الأبطال ».