صحراء ميديا: الشيخ محمد حرمه – أبيدجان

تصدر مرشح موريتانيا لرئاسة البنك الأفريقي للتنمية سيدي ولد التاه الجولة الثانية من التصويت بنسبة 48 في المائة.

وتقدم ولد التاه على جميع المرشحين، ضامنا نسبة 68 في المائة من أصوات الأفارقة الأعضاء في البنك.

وتراجع مرشح زامبيا إلى الرتبة الثانية بنسبة 36 في المائة، بعد أن حصل في الجولة الأولى على نسبة 40 في المائة.

كما تراجع مرشح السنغال إلى نسبة 9 في المائة، فيما خرجت مرشحة جنوب أفريقيا من التنافس بعد حصولها على نسبة 5 في المائة.

ويحتاج مرشح موريتانيا إلى نسبة 2 في المائة في الجولة الموالية لحسم السباق بشكل نهائي.