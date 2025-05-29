Close Menu
شاهد البث المباشر لصحراء24
الخميس, 29 مايو
24/24 :
شاهد البث المباشر لصحراء24
شاهد البث المباشر لصحراء24
موري آلو Mauritel
موري آلو

Mauritel

عاجل: موريتانيا تتصدر التنافس على رئاسة البنك الأفريقي للتنمية

الشيخ محمد حرمهبواسطة

صحراء ميديا: الشيخ محمد حرمه – أبيدجان

تصدر مرشح موريتانيا لرئاسة البنك الأفريقي للتنمية سيدي ولد التاه الجولة الثانية من التصويت بنسبة 48 في المائة.

وتقدم ولد التاه على جميع المرشحين، ضامنا نسبة 68 في المائة من أصوات الأفارقة الأعضاء في البنك.

وتراجع مرشح زامبيا إلى الرتبة الثانية بنسبة 36 في المائة، بعد أن حصل في الجولة الأولى على نسبة 40 في المائة.

كما تراجع مرشح السنغال إلى نسبة 9 في المائة، فيما خرجت مرشحة جنوب أفريقيا من التنافس بعد حصولها على نسبة 5 في المائة.

ويحتاج مرشح موريتانيا إلى نسبة 2 في المائة في الجولة الموالية لحسم السباق بشكل نهائي.

Mauritel

موري نت
شاركها.

المقالات ذات الصلة