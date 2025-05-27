نظمت السفارة السعودية في نواكشوط، اليوم الثلاثاء، حفل توديع الحجاج الموريتانيين المستفيدين من برنامج حجاج خادم الحرمين الشريفين.

وقال السفير السعودي عبد العزيز بن عبد الله الرقابي، إن هذا البرنامج يعد «مكرمة ملكية عمت جميع الدول العربية والإسلامية».

وأضاف السفير في تصريح ل«صحراء 24» أن هذا العام استفاد من البرنامج ذوي الحجاج الشهداء الفلسطينيين، الذين ينهازون ألف حاج علاوة على ألف وأربع مائة حاج من بقية العالم العربي والإسلامي.

ولأول مرمة يستفيد عشرين شخصا موريتانيا من هذا البرنامج، إذ كانوا عشرة أشخاص في السابق.

وقدم الحجاج شكرهم لخادم الحرمين الشريف وولي عهده، معتبرين أن المملكة قدمت جهدا كبيرا في هذا المجال، معربين عن فرحهم وامتنانهم للمملكة وسفارتها في نواكشوط.