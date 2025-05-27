زار وفد من التعاون الإسباني، مساء اليوم الثلاثاء، مستودع الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك (SNDP) في مقاطعة السبخة، برئاسة، مديرة التعاون مع إفريقيا والعالم العربي وآسيا، حيث كان في استقبالهم المدير العام للشركة محمد ولد الشريف أحمد، رفقة كبار معاونيه.

وخلال الزيارة، قدّم المدير العام عرضاً مفصلاً حول تطور أداء الشركة خلال السنوات الأخيرة، خاصة في ما يتعلق بتوسيع شبكة التوزيع، حيث باتت الشركة توزع نحو 55 طناً من الأسماك يومياً على عموم التراب الوطني.

وأشار العرض إلى أن التغطية شملت جميع مقاطعات البلاد (63 مقاطعة)، و109 بلديات من أصل 238، من خلال 47 مركز توزيع و483 نقطة بيع.

كما تطرق العرض إلى القرار الذي اتخذته وزارة الصيد في سبتمبر الماضي، والقاضي بتكليف الشركة بتوفير الأسماك الكبيرة مثل “الكوربين”، بهدف تثبيت أسعارها وضمان توفرها بشكل دائم في الأسواق.

واستعرض الوفد الإسباني المشاريع المشتركة التي دعمتها الحكومة الإسبانية لصالح الشركة، والتي أثمرت نتائج عملية وملموسة، تم تقديم تفاصيلها خلال اللقاء.

وقام أعضاء الوفد بزيارة لقاعة التبريد الكبرى في المستودع، التي تضم عشرات الأطنان من الأسماك، والتي تُوزّع يومياً على مختلف نقاط البيع في البلاد.