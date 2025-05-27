قال وزير التجارة وتنمية الصادرات التونسي سمير عبيد، إن حجم المبادلات التجارية بين بلاده وموريتانيا بلغ حوالي 21 مليون دولار سنة 2024.

جاءت تصريحات الوزير التونسي خلال افتتاح، منتدى الأعمال واللقاءات المهنية الثنائية التونسية الموريتانية، الذي انطلق أمس الاثنين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط.

وأضاف الوزير التونسي أن الصادرات التونسية نحو موريتانيا تتركز أساسا على الأدوية ومواد البناء والمنتجات الكهربائية والبلاستيكية ومنتجات الصناعات الغذائية، فيما تستورد تونس المواد الخام والمنتجات السمكية من موريتانيا، التي تتميز بكميات وفيرة وجودة عالية وأسعار تنافسية.

من جهتها قالت وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية زينب بنت أحمدناه، إن المنتدى يأتي في ظرف اقتصادي تشهد فيها موريتانيا تطورات واعدة، بفضل الثروات الطبيعية المتنوعة، كالثروة السمكية والمعادن والطاقات المتجددة، مما يعزز مكانتها كمحور إقليمي للتجارة والاستثمار.

ويشارك في المنتدى أكثر من 200 فاعل اقتصادي موريتاني، ووفد تونسي يضم أكثر من 40 رجل أعمال ينشطون في قطاعات متنوعة تشمل الصناعات الغذائية والمعدات الطبية ومواد البناء والأشغال العامة والخدمات الرقمية والصناعات المختلفة.