أعلنت مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، أن الاقتراع الخاص بانتخاب رئيس جديد للبنك عن طريق البطاقات بدل التصويت الإلكتروني الذي يسبب بعض التعقيدات حسب المجلس.

كما قررت المجموعة أن يعقد الأمين العام للبنك الافريقي للتنمية لقاءات مع المرشحين، الخمسة المتنافسين على خلافة الرئيس الحالي الدكتور أكينوومي أديسينا.

وتتواصل في أبيدجان، بكوت ديفوار، فعاليات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإفريقي للتنمية لعام 2025، إذ التأم مجلس محافظي البنك أمس الاثنين لمناقشة قضايا استراتيجية ومستقبلية للقارة.

وتأتي هذه النقاشات في سياق الحاجة لتعزيز الموارد المالية للبنك لمواجهة التحديات التنموية المتزايدة، والبناء على الزيادة الكبيرة في رأس المال التي تحققت في السنوات الأخيرة، والتي مكنت البنك من توسيع نطاق عملياته ودعمه للدول الأعضاء.

وترشح موريتانيا لرئاسة البنك للسنوات الخمس القادمة الوزير السابق سيد ولد التاه، وقد أوفدت لهذه الغرض عدة وزراء لبعض الدول الإفريقية لحشد الدعم لمورشحها.