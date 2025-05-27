أطلق التحالف الإسلامي العسكري لمكافحة الإرهاب، بالتعاون مع وزارة الدفاع الموريتانية، دورة تدريبية متخصصة حول “بناء القدرات لإعداد الاستراتيجيات الخاصة بمحاربة الإرهاب”، ضمن برنامج التحالف الإقليمي لدول الساحل.

وتركّز أعمال الدورة على تحليل السياق الأمني ومصادر التهديد، وصياغة الرؤية الوطنية والأهداف الاستراتيجية، مرورًا بتحديد الخطط التنفيذية وربطها بالأطر القانونية والتنظيمية، ثم استعراض آليات التقييم والمتابعة التي تضمن قياس مدى فعالية الاستراتيجيات، وصولًا إلى مراجعة النماذج الدولية الناجحة ومناقشة التجارب الإقليمية ذات الصلة.

وتهدف الدورة – حسب ما أعلن عنه – إلى تعزيز قدرة المشاركين على تصميم استراتيجيات واقعية قابلة للتطبيق في مواجهة التهديدات الإرهابية.

ويُشرف على تقديم الدورة اللواء الركن الدكتور طلال محمد بني ملحم من المملكة الأردنية الهاشمية، وهو أحد أبرز خبراء الاستراتيجيات الأمنية وإدارة الأزمات، بخبرة واسعة في مجالات التخطيط العسكري، والسياسات الدفاعية.

ويركز في هذه الدورة على تطوير أدوات فعّالة للتخطيط، والتقييم، والمتابعة، وتعزيز الشراكة المؤسسية الوطنية والإقليمية.