نفت شركة الموريتانية للطيران ما وصفته “بالشائعات المغرضة” التي تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي الأجنبية، بخصوص سقوط طائرة تقل حجاجاً موريتانيين قبالة البحر الأحمر.



ومن جهته أكد مدير الحج والعمرة في وزارة الشؤون الإسلامية الموريتانية الولي طه وصول جميع الحجاج الموريتانيين “للبلاد المقدسة بخير.” نافياً أي “إشاعة تقول بعكس ذلك.”



وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي من دول عربية، قد تحدث عن سقوط طائرة في البحر الأحمر، بين مصر والسعودية، تقلّ حجاجاً موريتانيين.



وفي بيان صادر عنها، أكدت الموريتانية للطيران أن جميع الحجاج الموريتانيين وصلوا بأمان إلى الأراضي المقدسة، ولم يتم تسجيل أي حادث يخص الرحلات المنظمة في هذا الإطار.



ودعت الجميع إلى تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الأخبار الزائفة، مشيرة إلى احتفاظها بحقها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد مروّجي الشائعات التي تمس أمن وسلامة المسافرين وسمعة الشركة.



وأشارت إلى تنظيمها ثلاث رحلات جوية في مرحلة الذهاب، وذلك أيام 23 و24 و25 مايو 2025، في إطار خطة نقل الحجاج الموريتانيين إلى المملكة العربية السعودية.



وأعلنت عن تنظيم رحلات العودة أيام 12 و13 و14 يونيو 2025، وفقًا للجدول المعتمد بالتنسيق مع الجهات المعنية.



بينما أعلنت وزارة الشؤون الإسلامية عن “اكتمال وصول وتسكين ثلاث أفواج من الحجاج في مكة المكرمة، من دون تسجيل حالات اختفاء أوحالات مرضية غير عرضية.”



وفي أبريل الماضي، أعلنت الموريتانية للطيران، عن فتح خط للرحلات المنتظمة بين مطار انواكشوط الدولي “أم التونسي” ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة.

وكانت الشركة قد أجّرت طائرتين من دولتين أوروبيتين، في مارس الماضي، بعد دخول طائراتها في فترة الصيانة بشكل متزامن، وتعرضت الشركة لانتقادات شعبية بعد اضطرابات في جدول رحلتها في فبراير من العام الحالي.