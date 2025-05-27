وقّع حزب الإصلاح الموريتاني وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (USFP) المغربي، الثلاثاء، اتفاقية تعاون تهدف إلى تعزيز قيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتعزيز التضامن بين البلدين.

وجرى التوقيع في المقر المركزي لحزب الاتحاد الاشتراكي بالرباط، بحضور رئيس حزب الإصلاح الموريتاني محمد ولد طالبن، والكاتب الأول للحزب المغربي إدريس لشكر.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التبادل بين الهياكل الحزبية والمنظمات الشبابية والنسائية والعمالية التابعة للحزبين، بالإضافة إلى تعاون بلديات يديرها الطرفان في البلدين.

كما تشمل إنشاء برامج تدريبية للمناضلين في مجالات العمل السياسي والتعبئة الحزبية.

ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة لوضع خطة عمل نصف سنوية، يتم متابعتها من قبل قيادتي الحزبين.

وقال الطرفان في بيان مشترك إن الاتفاق “يعكس التزامهما بمبادئ السيادة والديمقراطية، ويدعم التعاون بين الشعبين الشقيقين لتحقيق الاستقراروالرخاء المشترك“.

يُذكر أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي تأسس عام 1959، يعد أحد أبرز الأحزاب السياسية في المغرب.