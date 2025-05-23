أفادت شبكة الاتصال الإداري بوزارة الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، أن مقاييس المطر سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية، تهاطل كميات من الأمطار على مناطق متفرقة بست ولايات من البلاد، وذلك على النحو التالي:

الحوض الشرقي

النعمة: 35 ملم،

عدل بكرو: 01 ملم،

الحوض الغربي:

الطينطان: 10 ملم

عين فربه: 2.5 ملم

لعصابه:

القايره: 50 ملم

كنكوصه: 6 ملم

أهل جيلاني: 5,5 ملم

تناها: 1 ملم

كوركول:

الحله: 05 ملم

لبراكنه:

لعويجه: 10 ملم

كادل: 05 ملم

كيدي ماغه:

سابو سيرى: 30 ملم

دجيكوني: 25 ملم

كوري: 22 ملم

غابو: 21 ملم

بوكودجام: 20 ملم

بوعته: 15 ملم

كليله: 15 ملم

الملكه: 15 ملم

كانكو: 15 ملم

بولحيه: 12 ملم

بغداد أهل أعليات: 10 ملم

الكتان: 10 ملم

المسلم (2): 07 ملم

المدن بوبو: 02 ملم

أبير أهل عمار: 20 ملم

المتعيلك المدن: 15 ملم

المتعيلك أدباي: 15 ملم

كالينورو: 08 ملم

دافور: 06 ملم

ومبو: 06 ملم

دوملي أناكي: 04 ملم

صاني دجيري: 02 ملم