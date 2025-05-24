شارك حزب الإصلاح الموريتاني، في مؤتمر الأحزاب الاشتراكية الدولية، المنعقد في اسطنبول، تركيا، تحت شعار “متحدون من أجل العالم، نحن نستحق رؤية عالمية للحلول والتضامن”.



وأطلع الحزب، أطراف المؤتمر المشارِكة، على رؤى الحزب الديمقراطية والاجتماعية الحداثية التي وجد تجسيدها في برنامج الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ ولد الغزواني.



ولفت الحزب إلى تضمين ولد الغزواني “للفلسفة الاشتراكية الأممية” في برنامجه، “سواء تعلق الأمر بالاقتصاد الاجتماعي والعدالة الاجتماعية، والديمقراطية والحوار السياسي مع المعارضين وحرية الصحافة.”



وتُعدّ منظمة الاشتراكية الأممية التي نظمت المؤتمر من أهم المنظمات السياسية حول العالم، تضم أكثر من ثمانين حزبا سياسيا من ضمنها الأحزاب الاشتراكية وأحزاب اليسار الليبرالي في الغرب.



“واستغل وفد الحزب، الفرصة لإيصال أنات إخواننا الفلسطينين في غزة، وكذا الدفاع عن القضايا العادلة، وتسليط الضوء على المخاطر التي تهدد منطقتنا.”



مثّل الحزب، في المؤتمر، كل من الأستاذ محمد ولد طالبن، رئيس الحزب، ومحمد السالك ولد أحمد بانم، الأمين التنفيذي المكلف بالشؤون السياسية في المكتب السياسي للحزب.