أطلقت الحكومة الموريتانية، عبر المندوبية العامة للتآزر، برنامجاً استعجالياً لتوسيع النفاذ إلى الخدمات الأساسية في ولاية كوركول، بتمويل يبلغ 28.4 مليار أوقية قديمة، وتنفيذ يمتد على مدى 30 شهراً.

ويهدف البرنامج، الذي أُعلن عنه خلال جلسات نقاش بمدينة كيهيدي، إلى تعزيز البنية التحتية في مجالات حيوية تشمل التعليم، الصحة، المياه، الكهرباء، الزراعة، الثروة الحيوانية، وفك العزلة، إلى جانب مشاريع لتمكين الشباب.

وقال المندوب العام للتآزر، الشيخ بد، إن هذا التدخل العاجل يأتي استجابة لأولويات سُجلت خلال اجتماعات جهوية للتخطيط التشاركي في يناير الماضي.

وتتضمن مكونات البرنامج بناء 877 حجرة دراسية، ومستشفى مقاطعي، و6 مراكز صحية، و23 نقطة صحية، إلى جانب مشاريع للمياه تشمل حفر 13 بئراً ارتوازية وتوسيع شبكات التوزيع، وكهربة 17 قرية، وفك العزلة عن 15 منطقة.

كما يشمل دعم الزراعة وبناء سدود وحواجز رملية، وحفر آبار رعوية، وإنشاء حظائر لتلقيح الماشية.

وفي محور تمكين الشباب، يتضمن البرنامج إنشاء مراكز للخدمات والرياضة، وترميم دور الشباب، وتمويل 400 مقاولة صغيرة، بالإضافة إلى التكوين المهني ودعم التعاونيات.

وأكد المندوب العام أن نجاح البرنامج يعتمد على تعبئة كافة الفاعلين المحليين والسلطات الإدارية لضمان فعالية التنفيذ وتحقيق الأثر المرجو.