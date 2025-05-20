أكدت مالي دعمها للمرشح الموريتاني لرئاسة البنك الأفريقي للتنمية الدكتور سيدي ولد التاه، بعد رسالة وجهها الرئيس غزواني لنظيره المالي عاصيمي غويتا، حسب وكالة الصحافة الأفريقية APA.



وسلمت وزيرة المياه والصرف الصحي الموريتانية آمال مولود، أمس الاثنين، لرئيس المجلس الانتقالي المالي، رسالة من ولد الغزواني، يطلبه فيها دعم مرشح موريتانيا للبنك.



وتقود موريتانيا حملة واسعة لمرشحها لرئاسة البنك الأفريقي للتنمية وزير الاقتصاد الأسبق سيدي ولد التاه في مواجهة خمس مرشحين من دول أفريقية مختلفة.



وسوف تجرى الانتخابات في 29 مايو 2025، في مقر البنك الإفريقي للتنمية بأبيدجان، وتتطلب عملية التصويت أغلبية مزدوجة: من الدول الأعضاء الإفريقية ومن جميع الدول الأعضاء الـ81، بما في ذلك 27 دولة غير إفريقية.



وشكلت موريتانيا، في مارس الماضي، إدارة لحملة ولد التاه، من لجنة توجيهية عليا برئاسة الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، ومنسقية برئاسة وزير الاقتصاد والمالية، سيد أحمد ولد أبوه.



وكانت موريتانيا قد أودعت ملف ترشح ولد التاه لرئاسة البنك الأفريقي في نهاية يناير الماضي، في أبيدجان.



وشغل ولد التاه منصب وزير الاقتصاد سابقا، وتسلم بعد ذلك إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا، طيلة مأموريتين، بدأت الأولى في عام 2015، والثانية في عام 2021.