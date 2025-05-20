بحث الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني تعزيز شراكة موريتانيا مع شركة بريتيش بتروليوم (BP) البريطانية إحدى الشركات المستغلة لحقل الغاز السلحفاة-آحميم الكبير.

وحث ولد الغزواني، القائمين على الشركة على ضرورة تكثيف وتسريع وتيرة العمل، من أجل الوصول إلى المرحلة الثانية من استغلال مشروع الحقل.

جاء ذلك خلال زيارة لوفد من الشركة برئاسة مديرها التنفيذي موراي أوشنكلوس، تناول خلاله الطرفان العلاقة بين موريتانيا والشركة، وسبل تعزيز التعاون والشراكة بين موريتانيا والسنغال من جهة، وهذه الشركة العالمية.



وعبر الرئيس التنفيذي للشركة عن ارتياحه لإنتاج أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال من حقل “السلحفاة-آحميم”، بعد عشر سنوات من العمل، وفق تصريحه للوكالة الموريتانية للأنباء.



وأعرب عن تطلّعهم إلى تطوير الشراكة مع موريتانيا والسنغال البلدين الذين يتقاسمان ملكية حقل الغاز، مؤكدا أن إنجاز إنتاج أول شحنة لم يكن ليتحقق لولا دعم ومساعدة الشركاء.



وفي منتصف إبريل الماضي أعلنت شركة bp، عن شحن أول شحنة من الغاز الطبيعي المسال ضمن المرحلة الأولى من مراحل إنتاج وتصدير الغاز من مشروع حقل السلحفاة آحميم الكبير.



ولم تكشف الشركة، عن وجهة الغاز المصدّر، وتوقعت أن “تنتج المرحلة الأولى من المشروع حوالي 2.4 مليون طن من الغاز المسال سنويا لتلبية احتياجات الطاقة العالمية”.



بينما اعتبر نائب الرئيس التنفيذي للإنتاج والعمليات، غوردن بيريل “هذه الشحنة الأولى تشكل إمدادا جديدا هاما لأسواق الطاقة العالمية”.