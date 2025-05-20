أوقف خفر السواحل الموريتاني، صباح اليوم الثلاثاء، بمنطقة الرأس الأبيض قرب نواذيبو، قاربا يقل مائة وواحداً وعشرين مهاجرا غير نظامي.



وأفاد مراسل صحراء ميديا بانواذيبو أن القارب قادم من مدينة كاب سيري بالسنغال، ومن بين المهاجرين عشرة نساء وأربعة أطفال قصر.



وضمت جنسيات المهاجرين دولاً مختلفة بينها، ونيجيريا وغامبيا والسنغال وسيراليون من غرب أفريقيا، والصومال من شرق القارة.



وتسلم الهلال الأحمر الموريتاني المهاجرين حسب ما أفاد مراسل صحراء ميديا ووزع عليهم أغطية وملابس.



ونقل الهلال الأحمر عشرة منهم إلى المستشفى لتلقي العلاجات الأولية، حيث يتابعون هذه العلاجات تحت رعايته حتى اللحظة.



وتشير الأرقام إلى تزايد أعداد المهاجرين غير النظامين خلال الأشهر الماضية بشكل متواصل في ظل تشديد الرقابة الأمنية من خفر السواحل الموريتاني على الشواطئ الموريتانية.