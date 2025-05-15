اجتمعت الحكومتان الموريتانية والسعودية، اليوم الخميس، عن بُعد لنقاش اتفاقية العمالة المنزلية الموقعة بين البلدين.

واتفق الطرفان وفق ما نشرت صفحة السفارة الموريتانية بالسعودية، على عقد اجتماع في الأسبوع المقبل للمصادقة على البرنامج التنفيذي للاتفاقية المذكورة.

وتشمل اتفاقية العمالة المنزلية الموقعة بين موريتانيا والسعودية، 28 مهنة منها؛ السياقة و والتعليم ؛ وتخصصات أخرى.

وشارك في الاجتماع السفير الموريتاني بالرياض المختار ولد داهي وممثلون عن وزارة الوظيفة العمومية والعمل لموريتانيا، ونظرائهم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية.